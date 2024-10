Festival do Rio e Mostra Alemã têm programações gratuitas no Rio; veja

4/10 (sexta-feira)

18h15: "República do Silêncio", de Diana El Jeiroudi (2021, 190m) / 16 anos

5/10 (sábado)

15h: "Dancing Heartbeats", de Lisa Wagner (2023, 92m) / 10 anos

18h: "Os Ordinários", de Sophie Linnenbaum (2022, 124m) / 12 anos

6/10 (domingo)

15h: "Le Prince", de Lisa Bierwirth (2021, 125m) / 12 anos

17h: "Sete Invernos em Teerâ", de Steffi Niederzoll (2023, 99m) / 16 anos

7/10 (segunda)

18h15: "Ela Chef" (She Chef), de Melanie Liebheit e Gereon Wetzel (2022,105m) / 12 anos

Festival do Rio 2024

Com mais de 300 filmes na programação, o Festival do Rio começa nesta quinta-feira (3) e também tem sessões gratuitas realizadas no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). Entre os dias 5 e 10 de outubro, espaço recebe projeções de filmes selecionados nas mostras Cine Memória LUPA, Cinema Circulação e Cinema Capacete: Filmes de Artistas.