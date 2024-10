'Esfregue bem': Larissa alfineta Babi durante trato das aves e peoas brigam

As duas tem dificuldade de desrosquear o laguinho e precisam pedir ajuda para Larissa, que está na baia. A ex-BBB ajuda e solta o deboche: "Que foi, Babi? Não tá com força, não? Pois as aves é muito fácil."

Babi: "Pois é, eu só tenho força na língua, nos braços é difícil."

Larissa: "É fácil demais cuidar das aves."

Babi: "Eu to achando, mas nossa esse ralo é difícil de fechar. Quando eu fechar, eu consigo abrir."

Larissa: "Aham. Juro, não conseguiu abrir um ralo."

Babi: "Você também não, né Julia? Acontece. Muito obrigada."