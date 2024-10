De férias em Curaçao, Lexa sensualiza em biquíni rosa: 'Caribe'

Lexa, 29, compartilhou na manhã desta quinta-feira (3) registros de suas férias pela ilha caribenha de Curaçao.

O que aconteceu

A cantora posou de frente e de costas em um biquíni rosa de renda, combinado com luvas do mesmo estilo e cor. "Caribe", escreveu simplesmente ela na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à beleza da artista. "Perfeita!", derreteu-se um seguidor. "Tá linda, Lexa", concordou outro. "Que mulher, meu Deus!", enalteceu uma terceira.