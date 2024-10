A Fazenda 16: Roça tem disputa acirrada e pode ser decidida na última hora

Larissa Tomásia, Juninho Bill e Fernando Presto se enfrentam na 2ª roça de A Fazenda 16 (Record). Saiba quem pode ser eliminado na berlinda desta quinta-feira (3), de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 17h30, Larissa era apontada como a favorita para seguir no jogo. A ex-BBB somava 38,93% dos votos do público para ficar, e tem se mantido na dianteira desde o início da enquete.

Com votos semelhantes, Fernando e Juninho Bill disputam a permanência. O cantor é o segundo mais votado, com 30,7% para ficar, mas fica pouco atrás de Fernando, com 30,38%.