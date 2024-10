Gizelly e Larissa vivem A Fazenda como repetentes de reality show

No Central Splash desta quarta-feira (02), Chico Barney e Bárbara Saryne comentaram sobre o comportamento de Larissa e Gizelly dentro da A Fazenda (Record).

Chico lembra que Larissa era uma participante leve e bem humorada no BBB22, mas está com uma energia mais pesada no reality rural. E que apesar dela movimentar o jogo e ter diferentes narrativas ao seu redor, ela carrega uma expressão 'pálida'. "Ela está a milhas de distância do personagem que ela foi no BBB, e tá um pouco menos interessante".

Bárbara avalia que a atitude descontente vem da peoa não estar feliz nem com os aliados nem rivais e ter se arrependido do romance com Sacha dentro do confinamento. "Parece que nada faz ela feliz dentro de A Fazenda. Ela está tão focada em render, ter que causar, que já esperava ela dar uma abaixada. É difícil manter essa frequência, tá cansando também."