Zé Neto acumula acidentes, internações e pausas em agenda de shows

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, disse que ele bateu a cabeça andando de quadriciclo. Ele estava em um veículo tipo UTV com Cristiano, seu parceiro de dupla, no rancho do músico, quando bateu a cabeça na armação do carro, uma espécie de jipe aberto.

O Cris e o Zé foram andar de UTV, passaram em um buraco e ele bateu a cabeça numa armação do carro. Cortou e precisou dar ponto. Não foi nada de mais. [...] Foi um susto. Natália Toscano

Pausa na carreira

Zé Neto e Cristiano anunciaram pausa na agenda de shows Imagem: Divulgação

Em agosto, o músico anunciou uma pausa na carreira para tratar depressão e síndrome aguda do pânico. A dupla suspendeu a agenda de shows por 90 dias.

No dia 11 de setembro, ele disse que também havia deixado as redes sociais para cuidar da saúde mental. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significativa. Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", afirmou.