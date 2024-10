'Não posso contar', 'selvagem': o que famosos falaram sobre festas de Diddy

Dash negou ter ido a festas do Diddy. Ele fez uma live no Instagram após fotos dele em uma festa organizada por Diddy com Jay-Z e Jennifer Lopez ressurgirem. "Eu fui a uma nos Hamptons há cerca de 20 anos com Aaliyah e é só isso. Mas muitas pessoas estavam lá, sabe o que quero dizer?"

O empresário disse que "não acontece merd* nos Hamptons". "Isso foi há 20 anos, não foi em Los Angeles ou Miami. Eu sei que eles vão brincar com essas fotos. Está tudo bem, eu realmente não me importo." (Dash namorou Aaliyah de 2000 até sua morte no ano seguinte.)

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian Imagem: Reprodução/Instagram

Khloé relatou ter ido a uma festa com "vários amigos", incluindo Diddy e Frech Montana em um episódio do Keeping Up With the Kardashians em 2014. "Nesta festa, acho que metade das pessoas estavam peladas", contou para a irmã Kourtney.

Usher