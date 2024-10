Gui, Gizelly e Camila ouvem escondidos estratégia de votação do grupinho

Gizelly fala que como a voz do Zé e da Flor eram mais altas, foram as que ela mais ouviu e que repetiram o nome de Sacha. Os peões zoam o ator que diz que sempre acha que tem uma boa relação com todo mundo. "É bom falar 'eu avisei', né?" termina Camila.

O grupão conclui que mesmo que os 10 votos do grupinho vá para Sacha, seu alvo será Juninho Bill e alguns votos serão dispersados para não 'ficar todo mundo nele'. No Resta Um, o objetivo do grupão é deixar Vanessa sobrar e salvar Gilsão.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o favorito para vencer o reality? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Cauê Fantin Antonio Chahestian/RECORD Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

