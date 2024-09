Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após ser associada P. Diddy

Beyoncé, 43, perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram após ter seu nome ligado ao de Sean "Diddy" Combs, 54.

O que aconteceu

O rapper foi preso no dia 16 de setembro. Ele é acusado de violência sexual, tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

De acordo com o site que analisa perfis, Not Just Analytics, a cantora perdeu cerca de 920 mil seguidores dos 316 milhões que tinha no último mês. Ela, que é casada com Jay-Z, 54, que é amigo íntimo e parceiro de Diddy, foi associada ao rapper por ter participado da festa de 50 anos dele em 2019, ao lado de outras celebridades.