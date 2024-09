Rebel Wilson exibe registro de seu casamento com Ramona Agruma

A atriz contou, em junho, que iria conhecer seus sogros após dois anos de relacionamento. "Ramona nasceu na Letônia, que não é tão favorável aos LGBTQ+ como outros países. Só acho que algumas pessoas precisam de um pouco mais de tempo, e algumas pessoas nunca chegarão a isso. E tudo bem, e a decisão é delas. Ainda há partes do mundo que não aceitam tanto", disse na ocasião.

Wilson ainda apontou que a filha com Ramona tornou o encontro mais administrável. Elas têm Royce Lilian, de quase 2 anos, que nasceu por barriga de aluguel. "Estou muito animada para conhecê-los porque sei que eles são muito inteligentes. A mãe de Ramona é médica. Royce é o verdadeiro quebra-gelo. Eles estão conversando no FaceTime com ela".