Evaristo Costa relata perda de 22kg após doença: 'Me sinto definhando'

Eu me sinto definhando. É como eu defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Evaristo Costa

Evaristo mencionou que não consegue reter os nutrientes dos alimentos. "Perco meio quilo por dia… Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso", esclareceu o jornalista.

O ex-âncora do "Jornal Hoje" contou que a doença de Crohn também deixa sua imunidade sempre baixa. "A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé", recordou.