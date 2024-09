Vanessa discute com Zé Love e decide sair de grupo: 'Você xinga as pessoas'

Depois de discutir com Babi Muniz e Fernanda Campos, Vanessa conversou com os demais colegas de 'grupinho' e decidiu desvincular dos então aliados.

O que aconteceu

Depois de discutir com Babi e Fernanda, Vanessa conversa na área externa com outros integrantes do 'grupinho': Sidney, Zé Love, Albert, Juninho, Zaac e Flor.

Vanessa: "Eu posso jogar com vocês e conversar com a casa inteira, é meu jeito de ser. Eu não tenho que ignorar as pessoas."