A Fazenda: Babi critica Vanessa em bate-boca: 'Quer se salvar a todo custo'

Vanessa: "Eu sou uma pessoa que resolve diretamente com a pessoa. Eu fui conversar com ele [Sacha] numa boa. Tá vendo? Eu não posso fazer nada, não posso falar nada."

Suelen: "Falando independentemente de grupo, vocês precisam sentir as pessoas em quem vocês vão confiar. A Nessa para mim é pessoa que eu sempre falei que ela é 'até muito de boa'. Se alguém ficasse me pressionando eu já teria mandado para a casa do c******. E ela nunca falou um A, para mim, de vocês para gente."

Babi: "Eu falei hoje para ela: 'Amiga, eu não confio em você'."

Vanessa: "Mas é isso que eu estou fazendo. Eu não posso falar nem fazer nada. E o que incomoda? Eu conversar com vocês."

Fernanda: "Não é isso. Incomoda o 'falei com o Sacha e ele disse tal coisa', chega aqui o Sacha não falou tal coisa."

Babi: "Eu vejo ela muito mais com vocês do que comigo. Mas assim é uma escolha dela. Falta de convivência é isso. Como você vai saber se é 100%? Tá tudo certo, você fica com quem quiser."