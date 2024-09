Zé Love acusa aliada de fazer 'jogo duplo' em A Fazenda: 'Toma cuidado'

Zaac: "Se for parar pra analisar, impossível a pessoa conseguir ficar por muito tempo em dois ambientes".

Babi: "Gente, a Vanessa não pode ser assim. Eu gosto muito dela, eu já cansei de falar pra ela: 'Amiga não faz essas coisas'".

Fernanda: "Já era. Ela tava falando com todo mundo".

Babi: "Eu falei pra ela, 'a gente apelidou você de vereadora. Fica tentando comprar voto'. Eu posso ser tudo, mas mentirosa e falsa eu não sou. Eu só não falo com as meninas porque não sou amiga delas, então não é ser falsa. Não sou amiga delas. Aí o que tenho para falar delas, falo no ao vivo para todo mundo ouvir. Agora a Vanessa, já falei, já conversei...".

Fernanda: "Não adianta".

Zé: "A primeira vez eu já tinha falado pra vocês que eu tinha certeza. Agora tenho certeza de novo. Toma cuidado".