Pit Passarell, baixista do Viper, morre aos 56 anos

Pit Passarell, baixista do Viper, morreu nesta sexta-feira (27), aos 56 anos. A morte foi anunciada no Instagram da banda.

O que aconteceu

Ontem, a banda anunciou que Pit estava com câncer no pâncreas. No início desta manhã, foi confirmada a morte.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso amado irmão Pit Passarell hoje. Cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito a sua falta e a saudade será infinita.