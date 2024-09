Quem é Pedro Ottoni, ator que viralizou com doação a motorista de app

Pedro Ottoni, 21, doou R$ 1 mil para uma motorista de app comprar o material de sua filha. O relato da motorista no Facebook fez o ator e comediante se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quem é Pedro Ottoni?

Da comunidade do Mandela, em Manguinhos (RJ), Pedro iniciou no teatro na adolescência. Começou a fazer sucesso com vídeos engraçados nas redes sociais. Só no TikTok ele tem mais de 1,2 milhão de seguidores.

Aos 17, criou o canal ATORmentado no YouTube. Lá, tem mais de meio milhão de inscritos.