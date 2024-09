Mãe de filha de Poze do Rodo o acusa de ser um pai ausente; cantor nega

Isabelly Pereira, mãe de Jade, quarta filha do MC Poze do Rodo, 25, fez um longo desabafo sobre o cantor. Após a repercussão do relato, o artista rebateu as falas na tarde desta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Isabelly fez uma longa série de vídeos no Instagram e acusou Poze de ser um pai ausente. "Depois de um tempo, ele se esfriou totalmente com a filha dele, não perguntava mais, não fazia questão. Isso foi bem antes de ele reatar o relacionamento dele", disse ela.

A influenciadora divulgou prints de conversa e afirmou que o funkeiro passava meses sem ver a criança. "Chegou a um ponto em que ele via a filha de dois em dois meses, de três em três meses", contou.