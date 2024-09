'Volta por Cima': qual é a história da próxima novela das 7 da Globo?

A caminho do trabalho, com o amigo Jayme (Juliano Cazarré), Lindomar tenta a sorte com a compra de um bilhete para concorrer a um prêmio, que, por coincidência, tem o número de sua matrícula na empresa, o que tem um significado a mais neste dia tão especial. Mas o destino o impede de gozar do prêmio milionário que seria dele: o pai de Madá se sente mal ao volante, o que causa um acidente que poderia ser muito mais grave, não fosse a forma com que Jão conduz a situação.

O veículo ameaça despencar de um viaduto, e o colega de anos de Lindomar, que fez questão de acompanhar a viagem de despedida do amigo, lidera uma manobra que salva os passageiros a bordo. Madalena, que também está no ônibus, pois havia ido ao encontro do pai para levar o escapulário que ele esquecera, se desespera com a situação.

Lindomar não resiste, e a vida de Madá, assim como a de outros personagens da história, precisa ganhar outros rumos. Ela passa a chefiar a casa com coragem e resiliência, já que a mãe, Doralice (Tereza Seiblitz), tem uma grave doença no coração e a irmã, Tati (Bia Santana), ainda é adolescente.

Folgado, o irmão de Doralice mora de favor na casa da família e se faz de coitado para que os parentes o acolham. Madá, no entanto, olha com desconfiança para as atitudes do tio, que chegou para passar um fim de semana e não saiu mais.

Para Osmar (Milhem Cortaz), nada está bom, nada nunca é suficiente. Ele quer uma vida que não pode ter, mas diz que um dia terá tudo o que sempre sonhou.

Osmar acaba não sendo uma boa influência para a sobrinha caçula. Tati algumas vezes dá razão à irmã sobre ser honesta e batalhar pelo que quer, mas, em outras, é seduzida pelo jeito folgado que o tio tem de conseguir o que quer manipulando as pessoas.