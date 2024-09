Chico: 'É tanto caos na Fazenda que a gente quase gosta dos desagradáveis'

"É aquilo, vou morrer atirando", diz Bárbara sobre o jogo de Suelen. Com a volta do rival, a modelo não mudou de posicionamento e se manteve firme na posição. "Por outro lado, que péssima jogador, do lado estrategista, o cara acabou de voltar e você continua atacando pelos mesmo motivos que fizeram com que ele voltasse, porque o público acho injusto."

Suelen péssima jogadora mas ao mesmo tempo muito boa para entregar o entretenimento para fazer esse jogo continuar vivo. O que a gente queria ver era a cara do povo quando o Zé voltasse, era para isso. Se ninguém esboçasse nada, seria uma noite ruim no Playplus. Tem dois lados.

Chico opina que ele é a favor do entretenimento, quanto mais conflito mais divertido independente de quem está certo ou errado. "Eu só acho uma coisa: talvez a Galisteu poderia pedir para que tomassem cuidado com os termos. Eu acho que 'abusivo' já vira elação que se ela tá falando, teria que ter algum tipo de análise da produção."

Se fica simplesmente repetindo alguns termos que são muito graves e que remetem a coisas muito graves, alguma coisa precisa ser feita. E o cara precisa ter o direito à defesa ou ao contra-ataque.

Bárbara lembra que não é apenas apontarem algo grave para o ex-jogador, mas também por envolverem a família dele, supondo que a relação dele com a esposa não é saudável. "Além de ser desrespeitoso porque você está expondo uma pessoa que não escolheu estar no programa, que tá fora, você tá supondo e é uma coisa muito séria. A chamada da Galisteu poderia ser no sentido de 'se atentarem ao que acontece dentro do jogo, cuidado com acusações'."