Após 16 anos de hiato, The Cure volta fiel a suas velhas trilhas sonoras

Naquela noite, o público ficou surpreendido com a longa introdução musical da canção. Demorou alguns minutos para Smith começar a cantar a letra que fala de desolação, do fim de mundo, de solidão.

Agora, com o single disponível em várias plataformas, surpreende mais ainda ver que a performance paulistana não exibiu uma versão especial para a apresentação ao vivo. A música é assim mesmo na gravação de estúdio. "Alone" tem praticamente sete minutos e o vocalista demora três minutos e 28 segundos para abrir a boca.

Nesse show no Primavera, "Alone" e mais duas músicas foram anunciadas como parte do futuro álbum, na época chamado de "Lost World". São elas "And Nothing Is Forever" e "Endsong", esta escolhida para fechar a parte inicial daquele show, antes que a banda voltasse duas vezes para o bis, numa apresentação que por muito pouco não chegou a três horas de duração.

"Endsong" ainda vai mais fundo nessa estética de uma longa abertura instrumental. Em São Paulo, a música durou mais de dez minutos, e Smith ficou dedilhando a guitarra sem ir ao microfone pelos primeiros seis minutos.

Essas três canções que devem estar no álbum novo compartilham as letras melancólicas e o andamento arrastado e às vezes hipnótico da música. De certo modo, poderiam se encaixar no álbum "Desintegration", de 1989. Uma das obras-primas da banda, esse disco foi uma volta ao rock gótico do início da carreira, no final dos anos 1970, e também tem um punhado de faixas muito longas.

A extensão das músicas é uma discussão importante neste lançamento, porque nesses 16 anos de hiato fonográfico do Cure o cenário musical mudou completamente. A audição de álbuns inteiros foi abandonada pelos mais jovens, que optaram pelos singles em playlists e, o que é mais radical, pelo consumo de música no TikTok, que consegue contemplar apenas trechos de canções ou peças realmente muito curtas.