Fernando discute por causa de cozinha: 'Não querem comer a comida de vocês'

Fernando: "Vocês falaram que não iam cozinhar pra eles!"

Júlia: "Você falou que o pessoal não ia cozinhar."

Fernando: "Não, ao contrário, gata. Ao contrário! Eles não querem comer a comida de vocês porque vocês não querem cozinhar pra eles. Por isso pediram pra mim ficar na cozinha. Vocês entenderam ao contrário! Porque eles não querem comer a comida de vocês porque vocês falaram que não são pai e mãe deles. Foi isso que foi me falado, por isso eu continuo na cozinha. Eu talvez tenha falado dando a entender ao contrário, mas foi isso."

Júlia: "Agora vou pedir uma gentileza, por favor, não repita isso que repetiu pra mim, que me mandou tomar no c*. Porque eu nunca faltei com respeito com você, gostaria que você não faltasse comigo."

Fernando: "Tá bom, desculpa."