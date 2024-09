Chico: Preocupante! Está nascendo um novo favorito... o Zé Love

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as justificativas de voto usadas pelos peões para formar a 1ª roça de A Fazenda 16 (Record).

Apesar de ter se desentendido especificamente com Larissa Tomásia, Suelen Gervásio e Sacha Bali, Zé Love recebeu 12 votos com justificativas muito semelhantes, de peões que entraram na defensiva pelas peoas e combinaram de votar no ex-jogador.

"Não me convenceu aquilo de que 'o que o Zé Love fez com outra pessoa tocou em mim'. A justificativa fica bonita, já imaginam o vídeo repercutindo no Instagram, não me passa uma realidade", argumenta Bárbara no Central Splash. Para ela, os peões decidiram focar os votos em uma pessoa pelo conforto de não ter que ir contra o grupo e votar em quem tá todo mundo votando.