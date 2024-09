Fabiana Justus organiza aniversário após transplante e revela condições

A filha de Roberto Justus impôs algumas condições aos convidados da festa, como a de não comparecer em caso de algumas doenças. "No convite, eu mandei falando que se alguem tiver sintomas de vírus, por favor, não venha", disse ela.

Devido à sua recuperação, Fabiana também pediu que os presentes evitem abraços nela no dia. "[Falei] pra todos se sentirem abraçados por mim, mas que a gente tente evitar abraços físicos. Acho que vai ser difícil porque tem alguns amigos que ainda não vi", admitiu.

No início do ano, Fabiana Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda. Após passar por um transplante bem-sucedido, ela está com o câncer em remissão desde junho.