Fabiana Justus comemora que medula 'pegou'; entenda o que significa isso

Quais os outros tipos de transplante? Os outros tipos existentes de transplante de medula óssea são o autólogo e o alogênico.

No autólogo, as próprias células-tronco hematopoiéticas do paciente são removidas e, então, armazenadas para posterior uso. Após a quimioterapia ou a radiação estar finalizada, as células colhidas são infundidas no paciente.

No transplante alogênico, as células-tronco hematopoiéticas vêm de um doador, idealmente um irmão ou irmã com uma composição genética semelhante. Se o paciente não tem um doador aparentado compatível, a medula óssea de uma pessoa não aparentada e com uma composição genética semelhante pode ser usada.

Como ser doador de medula? O processo é simples e praticamente não oferece risco. Entre as características necessárias estão: ser adulto jovem, de 18 a 35 anos; se mulher, que nunca tenha engravidado, pois o organismo não produziu nenhum anticorpo em relação a outro ser.

A tipagem da medula varia de acordo com a ancestralidade e etnia e, no momento, no Brasil, são necessários cadastros de homens afrodescendentes. Outro lembrete dos médicos é para que, feito o cadastro, mantenha-o sempre atualizado, para que possa ser localizado com rapidez.

No site do Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) estão disponíveis endereços dos hemocentros que realizam o cadastro de doador, bem como enfermidades que impossibilitam a doação, entre outras informações.