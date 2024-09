Deolane Bezerra se pronuncia após ser solta: 'Eu sou inocente'

Deolane Bezerra, 36, se pronunciou na manhã desta quarta-feira (25), em ida ao Fórum para assinar o termo de compromisso de soltura.

O que aconteceu

A influenciadora digital disse ser inocente. "Tô me sentindo muito bem, quero agradecer à todas as pessoas que tiveram um trabalho honesto, foram muitas mentiras espalhadas. Confio muito no Senhor Jesus Cristo que a Justiça será feita, graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu as flagrantes ilegalidades do processo. Tudo vai dar certo, eu sou inocente, agradeço aos que me apoiaram", disse ao falar com a imprensa na saída do local.

Deolane afirmou que voltará para São Paulo ainda nesta quarta. "Vou ficar com os meus filhos".