Astro do Extreme Makeover morre aos 58 anos após ser esfaqueado

O designer Eduardo Xol, membro da equipe do reality show de reformas Extreme Makeover: Home Edition, morreu, aos 58 anos, em um hospital na Califórnia, após ter sido esfaqueado.

O que aconteceu

Laudo do legista do condado de Riverside atestou o óbito do designer na tarde de quinta (19), no Desert Regional Medical Center. Mas a informação foi relatada só nesta quarta (25), segundo o TMZ.

Policiais encontraram Eduardo em um apartamento gravemente ferido, após ele ligar para as autoridades pedindo por ajuda. O agressor não foi encontrado no momento.