Sacha é advertido por alimentar cavalo; peões reclamam de infração

A manhã de terça-feira (24) começou com reclamação dos moradores da baia, Fernanda Campos, Albert Bressan e Sidney Sampaio, sobre um descumprimento de regras de Sacha durante a madrugada.

O ator teria alimentado o cavalo Colorado, que dorme com eles na baia, durante a madrugada, com biscoitos de polvilho. A produção advertiu o peão sobre a ação que descumpre as regras. Os animais tem a hora de comer e devem receber a alimentação indicada pelos veterinários.

Os moradores da baia acordaram assustados com o aviso sonoro da advertência e com os barulhos do cavalo durante a noite. Isso incomodou bastante os peões que reclamaram de Sacha com Fernando Presto e Zé Love: