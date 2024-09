Quem está imune e mais: como será formada a 1ª roça de A Fazenda 16

Na sequência, toda a casa vota entre si. Os moradores da baia (Fernanda, Sacha, Sidney e Albert) não podem ser votados nessa etapa.

O mais votado da casa puxará algum dos moradores da baia para o terceiro banco.

Este peão inicia o Resta Um, que define o quarto roceiro. Este ainda vetará alguém de participar da Prova do Fazendeiro.

Lampião do Poder

Zé Love tem o poder de mexer na roça. Por ter vencido o lampião, ele terá dois poderes. O jogador ficará com um e dará outro para alguém.

Um dos poderes, escolhidos pelo público, fará com que aquele que esteja com ele (Zé Love ou o peão a quem ele entregar o poder) imunize três peões de participar do Resta Um que definirá o quarto roceiro.