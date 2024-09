Após mudar visual, Lupita deixa Guto e Júpiter chocados em 'Família É Tudo'

No capítulo de terça-feira (24), da novela "Família É Tudo" (Globo), Frida se revela para Vênus. Hans demite Leda da gravadora.

Electra descobre que Hans está ajudando Jéssica na cadeia. Selminha expõe o vídeo que fez de Andrômeda com Chicão, e de Sheila com Ernesto. Tom tenta reatar com Vênus.

Frida recebe uma mensagem misteriosa e pede a ajuda de Vênus e Tom. Lulu pede perdão a Chicão. Electra obriga Jéssica a confessar sobre as drogas para ajudar Murilo. Maya decide voltar para Dubai, e Luca se oferece para acompanhá-la.