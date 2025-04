Arlindinho Cruz mostra antes e depois após perder 15 kg

Arlindinho Cruz, 33, mostrou em suas redes sociais o seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

O ator publicou uma foto mostrando o seu antes e depois de emagrecer 15 kg. "Noventa dias e um Carnaval no meio... menos 15 [quilos]. Chegamos no primeiro terço do projeto."

Nas imagens, ele aparece sem camisa e com o corpo mais sequinho. O cantor também compartilhou nos stories do Instagram, como tem sido a sua rotina fitness.