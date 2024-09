A Fazenda: Flor diz que Cauê pode ser seu alvo: 'Mimado, não faz nada'

Em uma conversa com Babi Muniz no quarto, Flor Fernandez falou sobre suas possibilidades de voto para a formação da 1ª roça de A Fazenda 16 (Record). A apresentadora disse que está disposta a juntar votos com seus aliados se necessário apesar de ter seus desentendimentos pessoais.

"O que aconteceu comigo foi muito pesado. Se eu for nela [Flora] vai ficar ruim", reflete a peoa. Ela diz estar disposta a conversar com Zé Love, dono do poder do Lampião, que pode embaralhar a formação da roça.

"Eu não iria nela, eu iria no Cauê, que não faz nada, é mimado. Ele é um bom menino, mas mimado, não ajuda em nada", dispara a ex-jurada do Programa Silvio Santos. Babi diz que nunca tinha reparado sobre o ator. "Quem reparou falou que não."