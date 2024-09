Com prisão decretada, Gusttavo Lima tem show marcado para os próximos dias

A despedida do projeto está marcada para acontecer em São Paulo, no dia 14 de dezembro, no Estádio Morumbis. Apresentação deveria receber mais de 50 mil pessoas.

Splash tenta contato com a assessoria de comunicação do artista para saber se os shows estão mantidos. Texto será atualizado se houver retorno.

Gusttavo Lima durante show em Jaguariuna no último final de semana Imagem: Brazil News

O que aconteceu

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, 35, investigado na operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Inquérito policial apura lavagem de dinheiro. A decisão judicial, a qual Splash teve acesso, indica que Nivaldo Lima Batista (Gusttavo Lima) não compareceu à convocação da polícia para tratar sobre o caso.

Investigação aponta que o cantor possui "intensa relação financeira" com foragidos que tiveram prisão decretada na mesma operação. "Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado."