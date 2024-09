Virginia exibe cicatriz da cesárea após parto do 3° filho: 'Não ficou feia'

Virginia Fonseca, 25, dividiu com os fãs uma tarde de cuidados com o corpo, neste sábado (21), e exibiu o estado da cicatriz do parto cesárea após duas semanas do nascimento do filho José Leonardo.

O que aconteceu

Influenciadora digital publicou vídeos em uma sessão de massoterapia dentro de casa. Em dado momento, a profissional massageia a barriga da artista e é possível avistar a região onde foi realizada a cesárea do nascimento do terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

"Não ficou feia": a artista compartilhou o registro com os fãs nos stories do Instagram e afirmou estar satisfeita com o processo de cicatrização do parto.