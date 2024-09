Chico: 'Gizelly surrupiou o enredo do BBB e quer fazer o mesmo na Fazenda'

Na Central Splash desta sexta-feira (20), Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a reação de Gizelly Bicalho ao encontrar Raquel Brito na sede da Fazenda. A ex-BBB logo contou que se desentendeu com Cauê Fantin devido a influencer.

Na ocasião, ao ver que Raquel estava na sede, Gizelly disse que estava animada e que era uma "sonho" ver a irmã de Davi Brito no reality rural. Diante do comportamento da peoa, Cauê a acusou de estar querendo se aparecer e surfar na fama da baiana.

Chico avalia a atitude de Gizelly na Fazenda com seu comportamento no reality em 2020: "Isso que ela acabou de fazer: 'Raquel eu briguei por você, vamos juntas rumo ao Hexa'. Foi exatamente o que elas fizeram no BBB".