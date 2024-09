Após trocar de lugar com irmã gêmea, Catarina é sequestrada

No capítulo de quinta-feira (19), da novela "Família É Tudo" (Globo), Tom é recebido com festa ao chegar em casa. Hans reclama de Frida.

Leda se surpreende ao ver Ubaiara trabalhando. Furtado e Edgar terminam o romance com Frida/Catarina. Léo e Tom se entendem. Catarina discute com Frida.

Vênus avisa aos irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão. Frida acerta com Catarina de revelar para Edgar e Furtado que ela está viva. Chega o dia do lançamento do clipe de Andrômeda e Sheila. Vênus reage intrigada ao comportamento de Frida/Catarina.