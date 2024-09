Piscina com vista para o mar: como é casa de Mário Gomes, vendida em leilão

O ator Mário Gomes, 71, foi alvo de uma ordem de despejo de sua casa, que fica em um condomínio na praia da Joatinga, na zona oeste do Rio.

O imóvel tem preço avaliado na casa dos R$ 20 milhões e foi construído aos poucos pelo ator. No leilão, no entanto, ele foi arrematado por R$ 720 mil para sanar dívidas trabalhistas do ator com uma confecção que mantinha no Paraná.

Como é a casa de Mário Gomes

Ainda que morasse lá, Mário Gomes disponibilizava um quarto privativo no Airbnb, plataforma de aluguéis por temporada há pelo menos cinco anos. A anfitriã, sua esposa Raquel, é quem cuida do contato com os hóspedes no serviço.