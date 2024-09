Além da dívida: Mário Gomes foi alvo de boato sexual e acusado de fake news

"Os caras estão matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus para tirar o oxigênio? Tentaram tirar aqui em Cabo Frio [cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro]. O Freixo tentou. Correram com ele de lá", afirmou Mário Gomes, em áudio que teria sido enviado ao também ator Carlos Vereza.

No entanto, Vereza disse não ter participado da conversa com Mário, por isso, revelou que iria processá-lo também.

"Acabo de entrar com um processo contra o ator Mário Gomes por danos morais e materiais. Espero que aprenda a não gravar um áudio, onde somente ele fala, dando a impressão que estava conversando comigo. E, depois, covardemente, jogar nas redes sociais, sem que eu soubesse do que se tratava. Pena. Aprendeu rápido com o gabinete do ódio a fabricar notícias falsas", escreveu Vereza em seu perfil no Facebook.

Comentário sobre abuso sexual

Mário Gomes minimizou as acusações de assédio sexual contra o ator José Mayer em 2017. Em entrevista à RedeTV na época, ele disse que "isso faz parte da nossa cultura e é uma coisa da natureza da pessoa".

"O 'Zé' é um homem encantador, simpático, preciso e supercapacitado. Esse fato ganhou essa proporção e o momento foi inoportuno... Já vi diretores com meninas no colo e você sente que a coisa não é só o fato do carinho e do afeto", afirmou.