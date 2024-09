Flor chora após comentário de Camila em A Fazenda: 'Sou sempre julgada'

A treta entre Zé Love e Suelen na tarde de terça-feira (17) em A Fazenda 16 (Record) continuou rendendo no resto da tarde. No quarto, Flor chorou após um comentário de Camila.

O que aconteceu

A professora comentou que Flor parece "passar pano" para as pessoas. "Do fundo do meu coração, não é pra deixar você chateada... Às vezes, eu tenho impressão que você, às vezes, por ser boazinha e amorosa com todo mundo, dá impressão que tá passando pano pra umas coisas que não dá pra passar."

Raquel e Suelen concordaram com Camila.