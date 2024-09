Iza fala sobre desafio de cantar no Rock in Rio aos 8 meses de gestação

Iza, que se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio nesta sexta (20), mostrou os preparativos.

O que aconteceu

A cantora, que está grávida de sua primeira filha, Nala, mostrou os bastidores do ensaio. Em sua equipe, ela conta com 24 músicos, além de profissionais de iluminação e filmagem.

Ela citou como a gravidez tem afetado sua performance e apontou diferenças na voz. "Sigo aqui gravidíssima, vivendo um momento muito especial, mas muito desafiador, porque eu já passei dos oito [meses de gestação], estou com 35 semanas. Nunca respirei assim, nunca cantei assim. A voz fica mais grave e as cordas vocais ficam mais relaxadas com os hormônios da gravidez. Eles relaxam todas as articulações, coisa que eu não fazia ideia. Ela está empurrando todo meu diafragma, ela está alta aqui, sabe?", contou Iza.