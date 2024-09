No Paiol de A Fazenda, D'Black abre o jogo sobre relação com Nadja

Um dos paioleiros de A Fazenda 16, Vinicius D'Black falou na tarde desta terça-feira (17) como está sua relação com a ex-mulher, Nadja — peoa de A Fazenda 10 e A Fazenda 15.

O que aconteceu

O cantor foi questionado por Gabriela sobre o assunto. "Como tá a relação com ela?".

D'Black contou. "Na oportunidade que ela esteve aqui, ela esteve no mesmo lugar que eu estive, eu mandei voz pra ela. Todo mundo merece uma segunda chance. Do mesmo jeito que eu tô aqui. As pessoas só me conhecem do Power."