Paquitas atrizes: relembre novelas protagonizadas pelas assistentes de Xuxa

A trama acompanhava quatro mulheres que se conhecem em um acidente de carro, vão parar na prisão e, lá, bolam um plano para se vingar de seus maridos e namorados que as traíram. Letícia dividiu o protagonismo da novela com Cristiana Oliveira, Betty Lago e Elizabeth Savalla.

Depois disso, Spiller protagonizou ainda outras novelas: como "Esplendor", em 2000; e "Sabor da Paixão", em 2002.

Babalu (Letícia Spiller) em 'Quatro por Quatro' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

'Pícara Sonhadora', com Bianca Rinaldi

Logo após deixar de ser uma paquita, Bianca participou, como atriz, em algumas produções da Globo, como "Você Decide" e "Malhação". Mas foi no SBT que a atriz protagonizou sua primeira novela.

Em 2002, Rinaldi viveu a protagonista de "Pícara Sonhadora" (SBT). Na trama, ela vivia Mila, moça pobre e sonhadora que vivia com o tio, que era vigia de uma loja, no local onde ela trabalhava. Depois que a loja fecha, a moça aproveita para passear pela loja e utilizava alguns de seus produtos, mas sempre anotando tudo em um caderninho, com a esperança de pagar cada centavo do que gastou escondida um dia.