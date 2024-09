A Fazenda: Zé Love jogou com Neymar e 'pegou apelido' de Wagner Love

Zé Love, 36, é um dos confirmados em A Fazenda 16 (Record) que estreia nesta segunda-feira (16).

Quem é Zé Love

O jogador de futebol José Eduardo Bischofe de Almeida, mais conhecido como Zé Love, é de Promissão, no interior de São Paulo. Começou no Palmeiras e passou por diversos times como Sport, Grêmio, Fortaleza e Santos.

Foi no Santos em que viveu o melhor período. Com o time, ganhou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e Libertadores em 2010. Foi nessa época que dividiu o campo com Neymar