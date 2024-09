A Fazenda 16: Larissa rebate críticas em 1ª dinâmica: 'Efeito manada'

Em certo momentoo da dinâmica, Larissa reclamou das escolhas. "Efeito manada", retrucou a ex-BBB.

No programa ao vivo, Galisteu conversou com as duas e Camila também rebateu as escolhas. "É um lugar que não me cabe."

Quem você quer que entre em A Fazenda 16? Gizelly Bicalho Reprodução/Instagram Vinicius D'Black Reprodução Albert Bressan Reprodução/PlayPlus Gabi Rossi Reprodução/PlayPlus Michael Calasans Reprodução/Instagram Vivi Fernandez Reprodução/Playplus Cauê Fantin Reprodução/Instagram Geovana Chagas Reprodução/Instagram

