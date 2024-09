Yas: Carelli recorre a 'feira do crime' para selecionar elenco de A Fazenda

Yas concorda: Rodrigo Carelli parece ter uma predileção pelos bad boys na hora de formar seus castings. "Conhecendo os elencos anteriores de A Fazenda, provavelmente o Carelli entra no site da Polícia Federal e pergunta: 'O que vocês têm aí de melhor? Esse agrediu a esposa? Vou levar!' Parece que ele vai à feira do crime e vai colocando os [piores elementos] na sacola."

Gilson tem tudo para conquistar o Brasil na Fazenda

Às vésperas da estreia de A Fazenda 16 (Record), Chico Barney e Yas Fiorelo falaram sobre a possibilidade de Gilson Oliveira, 42, ser anunciado como um dos peões da nova temporada do reality.

Chico aposta que, caso seja mesmo confirmado no elenco, o personal trainer vai ganhar facilmente o coração do Brasil. "Não dou duas semanas para o Brasil estar apaixonado por esse cara. A Gracyanne era casada com o homem mais fascinante da América Latina. Pra ela ter terminado com o Belo [por ele], esse cara não pode ser pouca coisa. Tem que ser interessantíssimo!"