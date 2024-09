Anunciada em A Fazenda, Camila Moura já se arrependeu de não ter traído ex

Camila viu sua vida sair do anonimato após afirmar que se sentiu traída por Buda e conquistou fama meteórica com seu jeito sincerão. Ela acumula mais de 2,8 milhões de seguidores apenas no Instagram.

A influenciadora comemorou 30 anos em maio e destacou estar vivendo a melhor fase da vida dela após sucesso nas redes sociais e separação.

"Há 30 anos sendo uma bela de uma gostosa! Feliz aniversário para mim. Pessoal, estou tão feliz por estar comemorando mais um ciclo, sendo a melhor fase de toda a minha vida. Me sinto uma mulher realizada e pronta para viver as melhores coisas que estão por vir. Sou grata a Deus e a todos vocês por me darem força todos os dias. Obrigada um milhão de vezes", escreveu Camila Moura no Instagram.

Camila Moura confronta Lucas Buda ao vivo no Mais Você Imagem: Reprodução/Globoplay

Quando Lucas Buda estava no Big Brother e admitiu ficar "mexido" com a presença de outra participante, Camila se sentiu traída. Ela acabou pedindo o divórcio litigioso e a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido.

Eles estavam casados há oito anos sob regime de comunhão parcial de bens. O fim do casamento foi acatado pela Justiça sem o conhecimento de Buda, que continuava confinado no BBB 24.