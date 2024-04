Ex de Buda diz que ele foi único o homem que teve: 'Primeiro beijo, transa'

Camila contou que decidiu encerrar o casamento porque essa não foi a primeira traição de Buda. Moura relatou que o casal já havia vivenciado uma crise por infidelidades do brother, ela o perdoou e chegaram a fazer terapia do casal. Entretanto, após o flerte entre Lucas e Pitel no BBB 24, ela optou por encerrar o casamento após ser chamada de "corna" nas ruas do Rio de Janeiro, onde mora.

Posteriormente, Camila viralizou nas redes sociais e conquistou mais de três milhões de seguidores, mas ressalta ser uma pessoa reservada. "Pode não parecer, mas sou uma pessoa reservada, tanto que meu Instagram era fechado. Minha vida sempre foi muito restrita, minhas informações sempre foram muito privadas, então é um pouco assustador ter esse engajamento e esse tanto de gente me seguindo".