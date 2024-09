Faz parte do jogo? O que diretor de A Fazenda 16 falou sobre agressão

A Fazenda 16 (Record) estreia na próxima segunda-feira (16) e o diretor Rodrigo Carelli falou sobre a temporada em conversa com jornalistas na última quinta-feira (12). Entre outros assuntos, o diretor comentou sobre agressão física.

O que aconteceu

Agressão física não será permitido no confinamento, segundo Carelli. "Tudo, menos agressão física, faz parte do jogo. Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões."

O diretor também comentou sobre casos de assédio. "Já teve expulsão por conta de assédio, palavras, enfim. Tem coisas que são limites, que são limites criminais inclusive."