Terminaram? Namorado de Bianca Andrade rebate comentário: 'Estou cansado'

Isso foi suficiente para Luca rebater a resposta. Ele respondeu em tom de desabafo: "Estou cansado disso. [Dizem] 'Italianos são assim, italianos não são bons, italianos não querem namorar, italianos não te tratam bem'. Acho que cada um tem que pensar para si mesmo. Nem todos são assim".

Luca defendeu sua origem e rejeitou a suposta "fama" dos italianos: "Acho que para a maioria das pessoas é mais fácil falar assim sobre nós italianos".

Eu sempre dei tudo [de mim] mesmo, respeito e fiquei perto também quando as coisas eram ruins. Amor é ficar, não é ir embora como alguém faz. Não estou comentando para me defender, mas porque não gosto de ouvir das pessoas falar sempre coisas ruins sem saber nada. Faça sua vida e pense no que você tem em sua casa. Luca Daffrè, namorado de Bianca Andrade, no Instagram

Resposta de Luca Daffrè em comentários falando de Boca Rosa do seu último post no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Bianca estava sozinha no Rock in Rio

Boca Rosa namora à distância com Luca. Ontem, ela foi questionada pela coluna de Lucas Pasin sobre seu status amoroso.