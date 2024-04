Boca Rosa beija muito o namorado italiano durante show no Rio de Janeiro

Bianca Andrade, a Boca Rosa, apareceu em clima de romance com o novo namorado durante show do rapper L7nnon, no Morro da Urca, Rio de Janeiro. A influenciadora assumiu o relacionamento com o italiano Luca Daffrè no início de março.

Saiba mais do relacionamento

Bianca e Luca se conheceram durante temporada da influenciadora na Europa. Ela fazia intercâmbio em Londres e aproveitou para visitar outros países do velho continente.

Daffrè, de 29 anos, é natural de Trento, na Itália, e já tinha certa fama no país por participar de programas de TV. A primeira aparição foi em Uomini e Donne - programa em que buscava uma alma-gêmea. Ele também foi um dos participantes da versão italiana do Temptation Island e esteve no L'isola dei Famosi — versão italiana do reality show No Limite.