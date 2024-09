'Nunca é adeus': veja quais estrelas perderam contrato com a Globo em 2024

Marcello Melo Jr., 36, anunciou em sua participação no Domingão com Huck que está deixando a Globo após seu trabalho na novela "Renascer". A saída do artista, com 15 anos de casa, é só mais uma dentre as mudanças no casting promovidas pela emissora da família Marinho em 2024.

Nomes como Claudia Raia, Nanda Costa, Deborah Secco, entre outros, são exemplos recentes de estrelas de um passado recente do canal, mas que neste momento não estão mais dentro dos planos. Splash listou as últimas saídas de nomes que tinham contrato longo com a emissora. Confira:

"Nunca é um adeus"

Marcelo Mello Jr. é o último nome a tornar público sua saída da Globo. Em participação no programa de Luciano Huck, o ator, que atuou na novela "Renascer", afirmou que estava deixando o canal, mas não era um adeus.